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Путин заявил, что Россию беспокоит втягивание Украины в НАТО

Путин заявил, что Россию беспокоит втягивание Украины в НАТО

Возможность втягивания Украины в НАТО не исключена, и это беспокоит Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

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