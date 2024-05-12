Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки по итогам прошлого года

По итогам 2023 года Казахстан сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки.За прошлый год Россия продала водки на $59,7 миллиона, из которых почти половина объема в стоимостном выражении ($27,9 миллиона) пришлась на Казахстан.