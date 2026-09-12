Брошенная Зубарева умерла от рака, вторая жена ушла из-за его алкоголизма. Как жил и почему бесследно исчез Игорь Шавлак

Перспективный артист не только играл в кино и руководил театральной студией, но и занимался режиссурой.
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