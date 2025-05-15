Украинский актер и участник КВН Максим Нелипа погиб на СВО

Знаменитый украинский артист и бывший капитан команды КВН «Ковбои Политеха» Максим Нелипа трагически погиб во время выполнения боевого задания в зоне СВОЗнаменитый украинский артист и бывший капитан команды КВН «Ковбои Политеха» Максим Нелипа трагически погиб во время выполнения боевого задания в зоне СВО.