Украинский актер и участник КВН Максим Нелипа погиб на СВО

Знаменитый украинский артист и бывший капитан команды КВН «Ковбои Политеха» Максим Нелипа трагически погиб во время выполнения боевого задания в зоне СВОЗнаменитый украинский артист и бывший капитан команды КВН «Ковбои Политеха» Максим Нелипа трагически погиб во время выполнения боевого задания в зоне СВО.
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