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Теплая осень и ледяной декабрь. Гидрометцентр рассказал, каким будет остаток года

Теплая осень и ледяной декабрь. Гидрометцентр рассказал, каким будет остаток года

В Гидрометцентре России опубликовали сезонный прогноз на осень и первый месяц зимы – там проанализировали, какой будет погода в октябре, ноябре и декабре на территории страны.

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