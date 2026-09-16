Оператор FPV-перехватчика описал плюсы подрыва дрона в воздухе

Корреспондент Zvezdanews Варвара Шрадер работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз она пообщалась со старшим оператором FPV-перехватчиков Вячеславом Сутковским из состава группировки войск «Центр».
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