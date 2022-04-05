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Крымский политэксперт Руслан Бальбек предложил отправить украинских военнопленных на восстановление Северо-Крымского канала

Крымский политэксперт Руслан Бальбек предложил отправить украинских военнопленных на восстановление Северо-Крымского канала

Руслан Бальбек, крымский политический эксперт, предложил отправить украинских военнопленных на полезные для государства работы, например, на восстановление Северо-Крымского канала.

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