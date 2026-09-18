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Astra Space обещает доставку на орбиту по $1000 за килограмм — в 30 раз дешевле рынка

Astra Space обещает доставку на орбиту по $1000 за килограмм — в 30 раз дешевле рынка

Компания, первой достигшая орбиты быстрее всех частных конкурентов, готовит к запуску гибридную ракету на двигателе 50-летней давности Американская компания Astra Space готовит на первый квартал 2027 года запуск ракеты Rocket 4, которая, по утверждению компании, сможет доставлять грузы на орбиту по цене около $1000 за килограмм.

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