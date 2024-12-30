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Царьград

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Глава СК заинтересовался взрывом в котельной самарского дома

Глава СК заинтересовался взрывом в котельной самарского дома

Глава Следственного комитета потребовал доклад по делу о взрыве в котельной одного из домов Самары.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался аварией в котельной дома дома № 1А на улице Данилевского в Самаре.

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