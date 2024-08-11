Британский королевский монетный двор будет извлекать золото из электроники

Королевский монетный двор, который выпускает британские монеты со времен средневековья, превратился в профессиональное предприятие по переработке отходов электроники, сообщили 9 августа на платформе TechSpot.
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