Лига Европы. 1/4 финала. «Барселона» в гостях у «Айнтрахта», «Аталанта» Миранчука против «Лейпцига»

«Барселона» играет на выезде с «Айнтрахтом», а «Аталанта» Алексея Миранчука – с «РБ Лейциг» в первых матчах 1/4 финала Лиги Европы.

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