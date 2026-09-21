A major international airline has resumed flights to Belarus

Turkish Airlines has resumed flights on the Istanbul — Minsk route after a four-year break. This was announced today, September 21, by the press service of the Minsk National Airport.
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