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The Eurasia Daily news agency

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A major international airline has resumed flights to Belarus

A major international airline has resumed flights to Belarus

Turkish Airlines has resumed flights on the Istanbul — Minsk route after a four-year break. This was announced today, September 21, by the press service of the Minsk National Airport.

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