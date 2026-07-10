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С нами не соскучишься!

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Чистящее средство меньше чем за 50 рублей

Чистящее средство меньше чем за 50 рублей

Эффективному средству для уборки вовсе не обязательно быть сильной химией. Кроме того его даже не обязательно покупать в магазине! Ведь приготовить его можно и самостоятельно, причем всего лишь из трех очень простых ингредиентов.

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