Рязанская полиция рассказала, как уберечь авто от угона

Полиция призывает соблюдать следующие нормы: - необходимо глушить автомобиль и вынимать ключ из замка зажигания, выходя из машины даже на короткий промежуток времени; - не оставлять в авто документы и ценные вещи; - довести до автоматизма действия при закрывании машины (проверка ключей, дверей, окон, сигнализации); - не давайте ключи посторонним лицам; - не оставлять машину без присмотра при прохождении техобслуживания или во время мойки; - при парковке на длительное время необходимо оставлять машину в гараже или на охраняемой стоянке; - авто необходимо оборудовать сигнализацией и системой блокировки; - следует инициировать собственников жилья обустройство парковок шлагбаумами и видеонаблюдением.