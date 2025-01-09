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Дзен Дневник

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Зачем нужна постоплата на АЗС и в чём реальная причина этого нововведения. Рассказываю простым русским языком

Зачем нужна постоплата на АЗС и в чём реальная причина этого нововведения. Рассказываю простым русским языком

Оглавление Зачем вводят постоплату? Популярные мифы о постоплате Советы для безопасной заправки Современные автозаправочные станции (АЗС) в нашей стране можно разделить на два основных типа: работающие на основе предоплаты и те, которые предлагают систему постоплаты.

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