Роджерс: Хроники шагающей мясорубки и дебилы

Угроза применить дальнобойное оружие (крылатые ракеты) вглубь территории России есть ни что иное, как попытка напугать население России, которое вынудит власть пойти на похабное перемирие. К этой же песне относятся и требования прекратить наступление на Харьков и Сумы. Ну никак не поймут представители ГГГ (Глубинное глобальное государство), что мы уже пуганные столетиями, и поэтому облом Запада все равно неизбежен. Не поведется ни народ (хотя паникеров всегда хватало), ни тем более Путин на дешевый шантаж Вашингтона.

Sergiy Che

"....Два года дебилам говорят, что российская армия воюет «по Клаузевицу». То есть на уничтожение вражеской армии, а не на захват территорий. Но дебилы на то и дебилы, что даже за два года этого не поняли. И по-прежнему требуют хлеба и зрелищ. То есть срочносборов и перемог «прямо сейчас». © - точнее про местных "сталираст-пидриотов", шапками с диванов закидателей и прочих хныкалок и не скажешь" всё таки молодец Роджерс! Я без мата с этой сворой диванных "стратегов" уже не могу общаться (да их тупые лбы иного и не понимают!!)))