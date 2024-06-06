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Роджерс: Хроники шагающей мясорубки и дебилы

Роджерс: Хроники шагающей мясорубки и дебилы

Сутки не писал, чтобы остыть и не использовать бранные слова. Вы, если что, вставляйте их самостоятельно по смыслу и по вкусу.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Угроза применить дальнобойное оружие (крылатые ракеты)  вглубь территории России есть ни что иное, как попытка напугать население России, которое вынудит власть пойти на похабное перемирие.  К этой же песне относятся и требования прекратить наступление на Харьков и Сумы. Ну никак не поймут представители ГГГ (Глубинное глобальное государство), что мы уже пуганные столетиями, и поэтому облом Запада все равно неизбежен. Не поведется ни народ (хотя паникеров всегда хватало), ни тем более Путин на дешевый шантаж Вашингтона.
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23 час.
Sergiy Che
&quot;....Два года дебилам говорят, что российская армия воюет «по Клаузевицу». То есть на уничтожение вражеской армии, а не на захват территорий. Но дебилы на то и дебилы, что даже за два года этого не поняли. И по-прежнему требуют хлеба и зрелищ. То есть срочносборов и перемог «прямо сейчас».  ©   - точнее про местных &quot;сталираст-пидриотов&quot;, шапками с диванов закидателей и прочих хныкалок и не скажешь&quot; всё таки молодец Роджерс! Я без мата с этой сворой диванных &quot;стратегов&quot; уже не могу общаться (да их тупые лбы иного и не понимают!!)))
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17 час.

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