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На Украине сравнили Киев с Сайгоном времен войны во Вьетнаме

На Украине сравнили Киев с Сайгоном времен войны во Вьетнаме

«УП»: Киев можно сравнить с Сайгоном времен войны во Вьетнаме Киев можно сравнить с Сайгоном времен войны во Вьетнаме по вопросу зависимости от результатов американских выборов, говорится в публикации «Украинской правды» (УП).

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Колония всегда от метрополии зависит.
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