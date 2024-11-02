«УП»: Киев можно сравнить с Сайгоном времен войны во Вьетнаме Киев можно сравнить с Сайгоном времен войны во Вьетнаме по вопросу зависимости от результатов американских выборов, говорится в публикации «Украинской правды» (УП).
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