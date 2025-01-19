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У экс-главы АПК Свердловской области нашли плантации конопли

У экс-главы АПК Свердловской области нашли плантации конопли

БлокнотРУ Сотрудники ФСБ обнаружили более 143 кустов запрещенных растений у Игоря Крупского, экс-главы отдела земледелия и семеноводства Свердловской области.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Просто он, видимо, потомственный строитель парусных кораблей, там издревле корабельные канаты делали из конопли или крапивы 😀😀😀 Поэтому ему надо годков семь посидеть за решеткой: очень помогает всем &quot;кораблестроителям&quot;.
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1 д.
СД
Светлана Дубович
Посидеть и сети для СВО поплести.
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20 час.

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