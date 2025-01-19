У экс-главы АПК Свердловской области нашли плантации конопли

АС

Александр Сысоев

Просто он, видимо, потомственный строитель парусных кораблей, там издревле корабельные канаты делали из конопли или крапивы 😀😀😀 Поэтому ему надо годков семь посидеть за решеткой: очень помогает всем "кораблестроителям".