БлокнотРУ Сотрудники ФСБ обнаружили более 143 кустов запрещенных растений у Игоря Крупского, экс-главы отдела земледелия и семеноводства Свердловской области.
У экс-главы АПК Свердловской области нашли плантации конопли
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Просто он, видимо, потомственный строитель парусных кораблей, там издревле корабельные канаты делали из конопли или крапивы 😀😀😀 Поэтому ему надо годков семь посидеть за решеткой: очень помогает всем "кораблестроителям".
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1 д.
СД
Светлана Дубович
Посидеть и сети для СВО поплести.
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20 час.
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