Депутат Хамзаев заявил, что нужно «более рационально» подходить к наказанию за поджоги на выборах

Депутат Яна Лантратова предложила ужесточить ответственность за такие преступления. По её словам, сейчас предусмотрены «достаточно мягкие наказания, несравнимые с ответственностью за теракты или диверсии».
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