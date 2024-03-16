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Депутат Хамзаев заявил, что нужно «более рационально» подходить к наказанию за поджоги на выборах

Депутат Хамзаев заявил, что нужно «более рационально» подходить к наказанию за поджоги на выборах

Депутат Яна Лантратова предложила ужесточить ответственность за такие преступления. По её словам, сейчас предусмотрены «достаточно мягкие наказания, несравнимые с ответственностью за теракты или диверсии».

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