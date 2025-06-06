10 лет строгого режима за поджог автомобиля с 6-летней девочкой и вымогательство 50 миллионов в Иркутске

В Иркутске вынесен приговор Дмитрию Маценко и его сестре Ирине по делу о поджогах и вымогательстве. Дмитрий получил 10 лет строгого режима за покушение на убийство ребенка, вымогательство, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и умышленное уничтожение имущества.
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