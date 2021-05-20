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Отказ США от санкций против оператора «Северного потока — 2» и переговоры Блинкена с Лавровым. Главное

Отказ США от санкций против оператора «Северного потока — 2» и переговоры Блинкена с Лавровым. Главное

Как и ожидалось, США отказались вводить санкции против оператора почти завершенного строительства «Северного потока — 2»kdadashova Как и ожидалось, США отказались вводить санкции против оператора почти завершенного газопровода «Северный поток — 2».

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