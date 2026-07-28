☎️ В Ялте установили телефон для связи с экстренными службами Пункт экстренной связи организован на КПП ЕДДС по улице Дзержинского, 15.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
☎️ В Ялте установили телефон для связи с экстренными службами Пункт экстренной связи организован на КПП ЕДДС по улице Дзержинского, 15.