Подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил о снижении числа применений ВСУ орудий калибра 155 мм на Донбассе

Подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что подразделения ВСУ всё больше отдают предпочтение в пользу артиллерийских орудий советского калибра 152 мм, нежели 155-мм артиллерии натовского образца.
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