В Ленобласти День знаний отметят 2 сентября

За парты сядут 204 тысячи ленинградских школьников Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил своих земляков с Днем знаний, но сам праздник ленинградцы отметят только завтра, рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.
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