Южный Федеральный

168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    "внес предложение о проведении пенсионной реформы в России в части начисления добровольного пенсионного обеспечения г...Нилов заявил о не...
  • Татьяна Бутова
    На Севере и в Сибири можно и на большее время. Темнота. Холодно.Милонов выступил ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну почему в России кого то поддерживают, а кого то нет пенсионеры все находятся на локдауне м как можно делить пенсио...Миркин: Пенсионер...

Миркин: Пенсионеров старше 70 лет поддержат денежной выплатой в 40 тысяч рублей

Миркин: Пенсионеров старше 70 лет поддержат денежной выплатой в 40 тысяч рублей

В целях поддержки граждан, достигших возрастной отметки в 70 лет, власти России приготовили денежные средства в размере 40 тыс.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну почему в России кого то поддерживают, а кого то нет пенсионеры все находятся на локдауне м как можно делить пенсионеров... Выделять помощь надо тем у кого низкие пенсии одиноким пенсионерам им ни чуть не легче чем 70 летним.... Ну почему политики и чиновники не думают мозгами???
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх