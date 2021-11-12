Миркин: Пенсионеров старше 70 лет поддержат денежной выплатой в 40 тысяч рублей
В целях поддержки граждан, достигших возрастной отметки в 70 лет, власти России приготовили денежные средства в размере 40 тыс.
Комментарии
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Ну почему в России кого то поддерживают, а кого то нет пенсионеры все находятся на локдауне м как можно делить пенсионеров... Выделять помощь надо тем у кого низкие пенсии одиноким пенсионерам им ни чуть не легче чем 70 летним.... Ну почему политики и чиновники не думают мозгами???
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