Внучка Бориса Ельцина отдыхает с Глебом Березовским в Токио

Внучка первого президента России Бориса Ельцина, 24-летняя Мария Юмашева, проводит время со своим 28-летним бойфрендом Глебом Березовским в Японии.
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