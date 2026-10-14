Вчера — на следующий день после того, как главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем была представлена «Теория победы» над Россией, а ЕС утвердил крупнейший с 2022 года пакет антироссийских санкций, — свежая поддержка западных усилий прилетела из Киева.
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