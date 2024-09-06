ГАИ усилит контроль на дорогах Могилевской области.

Как сообщили в УВД облисполкома, 6 сентября начнутся массированные отработки аварийно-опасных участков автодорог Р-122 ´Могилев - Чериков - Костюковичи´, Р-43 ´Граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи´ и Р-121 ´Шклов - Круглое´.
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