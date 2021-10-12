Зима готовится заработать России дополнительные миллиарды

Ведущие мировые хедж-фонды в последнее время активно вкладывают деньги в нефть и нефтепродукты. Еженедельные вложения в октябре превышают 40 миллионов баррелей — в частности, такие данные выдал аналитик Reuters Джон Кемп на основе статистики европейских и американских бирж.
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