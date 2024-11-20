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Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС...I

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Экскурсия в Попугайню на Таганке ноябрь 2024

Экскурсия в Попугайню на Таганке ноябрь 2024

Пятые и шестые классы нашей школы отправились на увлекательную экскурсию в Попугайню на Таганке – настоящий тропический оазис посреди Москвы! Это путешествие подарило детям незабываемые впечатления и новые знания о мире пернатых.

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