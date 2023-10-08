Россиянин с позывным Медведь заявил, что ВСУ готовят Купянск к обороне

РИАМО - 8 окт. Командир отряда «Барс-9» «Западной» группировки войск с позывным Медведь рассказал, что контрнаступление украинской армии на купянском направлении завершилось, а командование ВСУ готовит город к обороне, сообщает РИА Новости.
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