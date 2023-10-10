Эфрос: «Документирование граждан на границе могло бы происходить быстрее»

"Недавно мы провели оценку шести месяцев совместной деятельности (на границе). Это достаточно обширный отчет, в котором мы выявили как положительные стороны, так и недостатки, которые за это время стали очевидными.
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