The military defeat of Ukraine can trigger processes that will eventually lead to the imminent collapse of the European Union (EU), as well as the collapse of the NATO military bloc.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым