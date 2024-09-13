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Российский военнослужащий защитил полевой медпункт от атаки боевиков ВСУ

Российский военнослужащий защитил полевой медпункт от атаки боевиков ВСУ

Минобороны РФ В зоне проведения спецоперации на важном тактическом рубеже старший сержант Константин Саморядов в составе подразделения защитил полевой медицинский пункт, где помогали раненным бойцам, от атаки боевиков Вооруженных сил Украины.

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