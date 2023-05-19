MWM: попытка «Пэтриотами» сбить «Кинжал» обошлась Киеву в 100 млн. долларов

Американские ПВО оказались бесполезными – все 32 ракеты ушли в «молоко».Зенитно-ракетный комплекс «Пэтриот», поставленный Украине Соединенными Штатами, сделал 16 мая в Киеве 32 пуска ракет против русского «Кинжала» и ни одна не достигла цели.