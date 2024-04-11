Соцзащита отказала многодетной семье из Шелехова в маткапитале

В Шелехове соцзащита отказала женщине в выплате областного маткапитала, ввиду того, что она официально не проживала на территории Приангарья более одного года со дня рождения третьего ребенка, сообщает региональная прокуратура.
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