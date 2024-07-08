За пять лет в Петербурге провели почти 40 тысяч работ по ремонту и модернизации существующей инфраструктуры

Сообщили в пресс-службе Смольного Ежедневно в Петербурге проводится множество работ, связанных с ремонтом и модернизацией существующей инфраструктуры, созданием новых объектов, а также сохранением культурного наследия города.
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