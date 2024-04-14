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Памяти легендарного модельера Роберто Кавалли. История его творчества и жизни

Памяти легендарного модельера Роберто Кавалли. История его творчества и жизни

Памяти легендарного модельера Роберто Кавалли. История его творчества и жизни Татьяна СергееваВ мире моды произошла настоящая трагедия, Стало известно, что в возрасте 83 лет скончался легендарный итальянский модельер, Роберто Кавалли.

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