НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Александр Головин: «Время очень быстро бежит, меня это пугает. Мне 29 через 1,5 месяца. А иногда кажется, что до сих пор 21-летний пацан на поле бегает»

— Тебе же скоро 30 лет. — Вот именно, да (смеется). Время очень быстро бежит, меня это пугает. Мы недавно разговаривали с Минамино, а ему в январе исполнилось 30 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх