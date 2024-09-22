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Царьград

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Почему фигуранты уголовных дел по линии Минобороны выходят на свободу?

Ожидания от решительных действий министра обороны по борьбе с коррупцией в ведомстве оказались преждевременными.

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Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
Вот. и..непринимают.вышку.потомучто.надо.рас____ть.все.МО
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