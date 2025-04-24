Проверьте себя: эти 8 ошибок превращают целебный зеленый чай в опасное зелье

Зеленый чай богат питательными веществами и мощными растительными соединениями. Исследования связывают его регулярное употребление с более низким риском возникновения рака, диабета 2-го типа, болезней сердца, артрита, болезни Альцгеймера и Паркинсона из-за снижения уровня воспаления в организме.
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