Проверьте себя: эти 8 ошибок превращают целебный зеленый чай в опасное зелье

Зеленый чай богат питательными веществами и мощными растительными соединениями. Исследования связывают его регулярное употребление с более низким риском возникновения рака, диабета 2-го типа, болезней сердца, артрита, болезни Альцгеймера и Паркинсона из-за снижения уровня воспаления в организме.