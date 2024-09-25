Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 907 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Nfr dtlm Cnfkby yt ,sk ljuvfnbrjv/ Ntjhbz erhfbybpfwbb dsldbyenfz d 1907Только Грозный и ...
  • саша дмитренко
    так  и  при  власти  комми  делали  то же  самое!!!!  сносили  кладбища  русских  героев  царских  войн,,сносили  пам...Только Грозный и ...
  • саша дмитренко
    сдохни  красно  коричневый  ублюдок!Только Грозный и ...

В Котельниках учителя бегут из школ, отказываясь преподавать приезжим

В Котельниках учителя бегут из школ, отказываясь преподавать приезжим

Avia.pro - СМИ Необычная ситуация складывается в подмосковных Котельниках, где учителя массово покидают школы, столкнувшись с невероятными трудностями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Первый вопрос не к Минобр а к нашему Гаранту Конституции который двигает такую миграционную политику.
Ответить
3 час.
Алекс Сэм
Чемодан, вокзал- на х** вместе с родителями!
Ответить
2 час.
Т
Тамара
так и не поняли? Америка наш хозяин, она навязывает правило игры нашей колониальной администрации.
Ответить
56 мин.

Картина дня

наверх