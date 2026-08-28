Орлов поручил строить жильё для сотрудников будущего ветропарка

В Завитинске Амурской области планируют построить многоквартирный дом для специалистов ветропарка. Проект, поддержанный губернатором Василием Орловым, предусматривает предоставление жилья также детям-сиротам и переселенцам из аварийных домов.
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