Мироеды потеряли берега

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаМироеды потеряли берега Зри в Корень. То, что творится в стране уже просто какая-то безоглядная вакханалия обогащения мироедов.Вернуться к статье3416НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМарина ПоддубскаяЧто за мусоропровод?Владимир EвтушенкоЭто ты, неумная шавка богачей, про свой понос?Сергей ЛепеховОчередной высер от очередного "россиянина".Александр ТурчинТвоя жизнь высер,ублюдок!ВСВадим СкоробогатовПрокатить ЕР????...А другие что??? Лучше???Владимир Негодавообще-то дуракам сложно что-то доказывать !ААнатолийНегода, что Вы всех дураками обзываете? Вы из дураков?Владимир EвтушенкоНети, такие, как ты не только дураки, но и подлецы.Владимир Негодаесли действительно вы хотите о чем-то поговорить - говорите , а просто так цепляться , так выйдите во двор на лавочку , к бабушкам!Семен ЖаровДля "мироедов", потерявших берега, необходимы жёстко исполняемые законы: 1) О ПЛАВНЫХ НАЛОГАХ НА ПОЛУЧАЕМЫЕ ФИНАНСЫ для всех категорий жителей России!!! 2) РОССИЯ -- для граждан России!!! 3) финансы России для России!!!Boris MaxЧем ближе выборы, тем длинней тексты от либерастов..)))Владимир EвтушенкоТы кретин? Либерастик-подонок, типа тебя, такое никогда не напишет. Тупые вы до омерзения, шавки буржуев.Майер АрмановВсе верно автор изложил, будем сидеть сложа руки, будет еще хуже. Мы это наблюдаем 7-ой год подряд, когда доходы населения неуклонно снижаются, а цены при этом растут семимильными шагами. Эта власть совершенно не думает о народе, только о себе, поэтому нужно ее сменить на выборах в Госдуму Рф, отдав голоса за КПРФ. Другие партии слишком маленькие, чтобы пройти в ГД и не в состоянии изменить эту олигархическую систему.ТатьянаКПРФ-это уже не та партия Ленина, она теперь бизнес-проект. В КПРФ Зюганов напринимал олигархов и педерасты там тоже есть. Видимо, теперь туда принимают по размеру кошелька, а не по убеждениям. Поэтому каким образом КПРФ уничтожит олигархическую систему?ААнатолийТатьяна, но как противовес ЕР эту партию нужно использовать. Вот только верхушку ЕР сменить не удастся. Она там окопалась хорошо.Евгений РудаковЕдросам и их ставленникам куски от российских доходов, народу крохи. Нам не привыкать, но не надо доводить ситуёвину до края.Vladimir KharchenkoСтатья обличает либерала М. С. Горбатого (Горбачева). Вот что получилось через 30 лет после развала СССР с его "консенсусом" и "ху из ху". Нельзя ни на грамм верить ныне доводам и аргументам тех, кто красиво научился говорить и писать в сетях, особенно, журналистам из либерасто-педерастического лагеря "России прекрасного будущего" (навальнистам-похуистам). Дай им власть - разнесут и саму Россию вдребезги. Глазом не моргнут. Китай начал свою "перестройку" после культурной революции Мао-дзе-дуна в 70-е годы тихо и молча с партийно-номенклатурного аппарата без всяких "плюрализмов мнений" красно-речивых ораторов и без горбачевских "х..й из х..й". И кто бы спорил? Разве только В. Шендерович под мудрым и подстрекающим модераторством "Эхо Москвы-Чуткое Ухо Госдепа" во главе с моральным уродом Венедиктовым-Патлатым. Все идет своим чередом. ВВП как самовыдвиженец будет избираться главой России вплоть до полного развала УЕБУ (УКРА нацистская-ЕВРА в заднице-БАНДЕРА как символ и похоронное могильное покрывало-УКРА ублюдков). Либерасты РФ живут животным страхом от грядущего развала УЕБУ, своих сородичей по звериному рылу либерального капитализма. Либерасты-педерасты не зря вытащили из могилы 1953 г. дух Сталина, чтобы им прикрыться как "аргументом". ВВП - и близко не Сталин. "Чмонать" либерастов не будет. Время вспять не повернуть. Даст нарочитым врагам РФ с гражданством РФ помереть в сытости и довольстве в своих шикарных квартирах. Аминь.Тамара ФроловаАвтор а сами Вы живёте на свалке и кушаете пальмовое масло?Владимир EвтушенкоОпять аванс получила от барыг?ZNzygmund nedialkowЭто просто разговоры. Богатый честным быть не может. Ничего личного, это только бизнес. И Т. Д. Капитализм особенно современный оголтелый, в нём нет места для населения. Они даже уничтожая население гребут деньги.ААнатолий/Богатый честным быть не может!/ Вот это тезис! Весь вопрос в том - что такое богатый? Зигмунт, Вы перепутали понятия "богатый" и "денежный мешок". И не сможете ответить поэтому на вопрос - а бедный может быть богатым?Тамара ФроловаНу так если следовать Вашей логике то самыми честными должны быть негры АфрикиZNzygmund nedialkowЭто значит четно трудится и честно делится своими прибылями с теми кто на тебя работает.ZNzygmund nedialkowЖить нужно учится у природы. В обществе где одни зарабатывают на других даже уничтожая, вот это и есть богатые.вера курьянова (гончарова)Едрос-овцев не выбирать, пусть другие руководят.Николай НиколаевичДругие-это кто? Олигаръх Грудинин? Миронов? (Вы не забыли про баннер с Суворовым?) И кто там ещё?Владимир EвтушенкоДурак ты, олигарх это тот богач, что вхож во власть. Каким боком Грудинин вхож туда? Думать есть чем лакею богачей?Nikolay SviridenkoБуржуйский строй другим не будет. Он Русь когда-нибудь погубитВалерий ПашнинНе надо плача. Работать надо. А аыбирать надо хороших и достойных людей, болеющих и делающих все для России и ее народа. Но не болтунов, фантазеров, пустых обещалкиных, либералов-русофобов.Владимир EвтушенкоНе лицемерьте. Где вы среди ЕР видели людей,болеющих за людей?Станислав АслаповскийДешёвая, проплаченная статейка. С надеждой либерастов организовать очередной бунт, самим войти во власть и разрушить страну. Проходили, знаем. Народ два раза не обмануть.BBBelitskyi BelitskyiПо поводу бунта не знаю, а вот жадность ненасытных, запредельная. Весной покупал газ на заправке 25 литровый баллон стоил порядка 600 рублей, сейчас заплатил 800 рублей. Это страна, которая везде кричит, что это народное достояние, а для своих жителей делает запредельные цены. Когда же ненасытные наедятся. Цены растут, а зарплаты стоят. Кто был бедный станет еще беднее, а кто должен за ценами следить, не понятно за чем следят. Куда не посмотришь, то там, то там цены растут. После окриков сверху цены не возвращаются, а на некоторое время останавливаются, чтобы по прошествии опять ползти вверх. Наверняка после выборов бензин скаканет и все за собой потянет.Nikolay GerasimenkoНадо идти на выборы. Пусть КПРФ, пусть СР, но только не Единая Россия.Nikolay GerasimenkoА для молодого человека на фотографии определение очень простое "гаденыш". Там еще такой же гаденыш Кириенко, он же Израитель наплодил змеиный выводок гаденышей из ЕР, Лидеры России.Комментировать
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