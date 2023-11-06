Предприятие «Николь-Пак» из Воскресенска нарастит производственные мощности

«Николь-Пак» входит в группу компаний, лидирующих по выпуску картонно-бумажные изделий в России. В Воскресенске фабрика работает 20 лет и специализируется на производстве картонных гильз и защитного уголка.
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