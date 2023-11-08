Skoda Kodiaq второго поколения — для всех, кроме Китая?

Платформа MQB и двухэтажные фары сохранились, остальное – новое. Кузов визуально округлился, боковые зеркала перешли на вертикальные ножки, контрастная (серебристая или черная) задняя стойка роднит чешскую машину с электрокроссоверами Volkswagen.
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