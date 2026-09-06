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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Профака о переезде в Россию: «Понял, что не смогу прогрессировать в лигах Северной Америки. Люблю КХЛ, здесь высокий уровень мастерства»

Защитник « Динамо » Лука Профака высказался о своем решении приехать в Россию. Он играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с сезона-2024/25.

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