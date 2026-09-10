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В 1% резюме нашли скрытые prompt-инъекции: соискатели прячут инструкции для ИИ-HR в невидимом тексте

В 1% резюме нашли скрытые prompt-инъекции: соискатели прячут инструкции для ИИ-HR в невидимом тексте

Более 90% скрытых данных оказались замаскированными навыками и ключевыми словамиНа конференции в области информационной безопасности и защиты конфиденциальности USENIX Security 2026 представили анализ 196 682 обезличенных резюме, собранных за несколько лет с платформы hireEZ.

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