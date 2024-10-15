Скрипаль утверждает, что Россия пыталась убить его, но признает, что доказательств этому нет

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен вместе со своей дочерью Юлией в Солсбери весной 2018 года, заявил на публичных слушаниях, что до этого инцидента он не чувствовал угрозы своей жизни в Великобритании.
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