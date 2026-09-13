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Царьград

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Технюка перевели в "Чёрный дельфин" из-за угроз жизни в колонии

Технюка перевели в "Чёрный дельфин" из-за угроз жизни в колонии

Осуждённого Владислава Технюка, получившего пожизненный срок за тройное убийство, перевели из колонии в Хабаровском крае в "Чёрный дельфин" в Оренбургской области из-за угроз его жизни.

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