Технюка перевели в "Чёрный дельфин" из-за угроз жизни в колонии

Осуждённого Владислава Технюка, получившего пожизненный срок за тройное убийство, перевели из колонии в Хабаровском крае в "Чёрный дельфин" в Оренбургской области из-за угроз его жизни.
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